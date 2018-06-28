Уборщик получил крупную сумму от студентов и расплакался

Студенты Бристольского университета в Великобритании собрали деньги уборщику с Ямайки на поездку домой. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Уборщик Герман Гордон (Herman Gordon) разрыдался, когда ему вручили 1,5 тысячи фунтов (123,6 тысячи рублей), и признался, что никогда в жизни не держал в руках такой суммы. Студенты собрали деньги с помощью краудфандинга; на недельный отпуск на родине для уборщика и его жены-методистки скинулись 230 человек.
Гордон не раз признавался студентам, как скучает по родине и семье, особенно по дяде Джорджу. Он прибыл в Великобританию, когда ему было 12 лет, и с тех пор ни разу не выезжал из страны.
«Я не знаю, почему они сделали это, но это просто потрясающе. Я до сих пор не могу поверить в это», — заявил он. Гордон признался, что любит поболтать со студентами о погоде и футболе, а иногда даже пытается помочь им в учебе, хотя сам ушел из школы в 15 лет: «Я стараюсь приободрить студентов, если вижу, что им нелегко. Я ничего не знаю о юриспруденции или точных науках, но знаю кое-что о жизни. Я радуюсь, если у меня получается их мотивировать». Студенты называют жизнелюбивого уборщика «воплощением счастья».
Гордон убедился, что его заграничный паспорт действителен, но планирует съездить домой после сезона отпусков, когда цены на туры снизятся.