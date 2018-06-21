Перуанцы скинулись всей страной и отправили на ЧМ бедняка

Обычные люди и компании-спонсоры из Перу собрали деньги на билет в Россию для бедного болельщика национальной команды Давида Чауки. Об этом сообщает Е1.ru.

По словам перуанцев, Чаука очень знаменит. Он является визитной карточкой фан-клуба сборной Перу, поэтому было важно, чтобы он попал на чемпионат мира.

«Он ходит на каждый матч в Перу. Он очень религиозен, поэтому одевается в костюм Иисуса в цветах перуанского флага. Он очень бедный», — рассказал болельщик из Перу Хулио Бланко.

Последний раз сборная Перу выступала на мундиале в 1982 году. В рамках квалификации на чемпионат мира-2018 перуанцы в межконтинентальном стыковом матче обыграли команду Новой Зеландии (2:0) и получили путевку в Россию.

16 июня сборная Перу стартовала на чемпионате мира-2018 с поражения датчанам (0:1). В своем следующем матче Перу встретится с Францией. Игра состоится в Екатеринбурге 21 июня и начнется в 18:00 по московскому времени. Перуанцы в рамках группового этапа также сыграют с командой Австралии.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

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