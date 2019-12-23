Россияне залезут в долги ради празднования Нового года

Россияне не намерены экономить на праздновании Нового года. При этом каждый пятый россиянин будет использовать кредитные средства и залезет в долги, чтобы купить подарки или отправиться в путешествие, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Большинство россиян планируют потратить на празднование Нового года столько же или больше, чем в прошлом году. Экономить намерены лишь 14 процентов, а 7 процентов опрошенных значительно увеличат траты на торжество.

Более половины респондентов — 51 процент — будут делать подарки родным и близким. На второе место россияне поставили желание собрать семью и друзей за новогодним столом — это планируют сделать 36,5 процента. Кроме того, каждый десятый намерен отправиться в новогоднее путешествие.

При этом часть расходов россияне будут покрывать за счет кредитов. Так, 11 процентов опрошенных собираются прибегнуть к кредитным средствам, чтобы накрыть новогодний стол, 22 процента — чтобы купить подарки, еще 22,5 процента — на путешествие.

Ранее в декабре член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Илья Чиркин назвал способы избежать долгов после Нового года.

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