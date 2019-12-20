Россияне накупили презервативов перед Новым годом

В последние несколько лет в России в период новогодних праздников увеличиваются продажи презервативов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование компании DSM Group.

По подсчетам аналитиков, с середины декабря 2018 года по середину января 2019-го их накупили на 13,1 процента чаще (в среднем 3,073 млн штук презервативов в неделю), чем в остальное время года. Тенденция характерна и для продаж в упаковках (+10,4 процента).

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В мае 2019-го сообщалось, что россияне стали реже покупать презервативы. По мнению специалистов, это связано со стеснительностью российских мужчин. В 2018 году жители страны потратили на покупку резиновых изделий 6,4 миллиарда рублей, что на 5 процентов меньше показателя 2017 года. Аптеки продали за прошлый год 24,5 миллиона упаковок, то есть на 4 процента меньше, чем в 2017 году.

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