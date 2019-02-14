Россиянам рекомендовали выбирать презервативы по размеру

Ко дню Дня всех влюбленных Роскачество дало рекомендации как правильно выбирать презервативы, соответствующая информация размещена на сайте организации.

Как отмечается в рекомендациях Роскачества, важно, чтобы презерватив всегда подходил по размеру. «Использование презерватива большего размера, как и несоблюдение правил его применения, может привести к его сползанию во время полового акта, что сведет на нет все его защитные свойства. Кроме того, это также может повысить риск незапланированной беременности», — приводит пресс-служба слова врача-уролога Степана Красняка.

Отмечается, что по ГОСТу в России стандарт размеров на презервативы составляет 178 миллиметров (плюс-минус 2 миллиметра) в длину, 54 миллиметра в диаметре. Европейские стандарты практически такие же, а азиатские, в частности индонезийские, меньше по размеру. При этом многие производители вне зависимости от региона присутствия выпускают изделие по размерам от S до XXL.

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Помимо размера советуют обратить внимание на сохранность индивидуальной упаковки. «Открыв индивидуальную упаковку, также стоит убедиться в целостности самого кондома и его правильной формы — неосмотрительность в этом вопросе может быть опасна», — подчеркнули в Роскачестве.

Наиболее распространены на рынке презервативы из латекса, которым противопоказаны солнечные лучи, высокая температура, вазелин, кремы на жировой основе. В то же время, со временем качество латексных изделий со временем растет благодаря так называемому эффекту дозревания резины. Изделия из полиизопрена и медицинского полиуретана хуже представлены на рынке и пока мало изучены.

Как показало исследование сервиса Rabota.ru, больше половины россиян (51 процент опрошенных) предпочтут работу, если придется делать выбор между ней и романтическими отношениями. Противоположную позицию занимают 22 процента опрошенных, не смогли определиться 27 процентов респондентов.

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