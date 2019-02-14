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Россияне сделали выбор между работой и отношениями

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Сервис по поиску работы и сотрудников Rabota.ru провел исследование ко Дню святого Валентина на тему романтических отношений между коллегами. Его результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Так, более половины опрошенных россиян (51 процент) заявили, что если перед ними встанет выбор между работой и романтическими отношениями, они выберут первое. Противоположный выбор готовы сделать 22 процента опрошенных, не смогли определиться 27 процентов респондентов.

Отвечая на вопрос, чем завершилась их любовная связь на работе, 65 процентов опрошенных заявили, что расставанием, а 19 процентов респондентов продолжают встречаться с коллегами без последствий для работы.

У 13 процентов такие отношения завершились в силу того, что негативно сказывались на карьере, и только 3 процента продолжают отношения, испытывая в связи с этим неприятности на работе.

Оценивая влияние романтических отношений с коллегой на свою работоспособность, 45 процентов респондентов не заметили никаких изменений. Повышение работоспособности отметили 40 процентов опрошенных, и только 8 процентов признались, что романтические отношения отрицательно сказались на их эффективности.

Ранее сообщалось, что самым популярным подарком на День всех влюбленных стали мишки из декоративных роз. За последние полгода количество объявлений об их продаже выросло в 36 раз.

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