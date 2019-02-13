Назван самый популярный подарок ко Дню святого Валентина

Самым популярным подарком на День всех влюбленных стали мишки из декоративных роз, пришли к выводу эксперты сервиса «Юла». Данные исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

За последние полгода количество объявлений об их продаже выросло в 36 раз. Более того, каждый третий товар на «Юле» с пометкой «к 14 февраля» пришелся именно на этих мишек. Средняя цена такого сувенира составляет 1860 рублей.

Почти каждый второй мишка продается в розовом цвете. На втором по популярности месте — красный цвет, за ним — синий. Наиболее востребованы мишки ростом в 20 и 40 сантиметров — на них пришлось около половины всех предложений.

Согласно исследованию «Юлы», самыми «романтичными» городами стали Ярославль, Ростов-на-Дону, Казань, Томск, Краснодар и Новосибирск — в этих городах наибольшая доля объявлений с пометкой «к 14 февраля».

В канун прошлого Дня святого Валентина сообщалось, что россияне на треть увеличили траты на сайтах знакомств, а также существенно подняли продажи товаров для взрослых.

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