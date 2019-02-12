Японцы вслед за женщинами взбунтовались против традиции Дня святого Валентина

В столице Японии Токио прошел митинг против празднования Дня святого Валентина. Как сообщает информационный портал Sora News 24, за организацией шествия стоит объединение «Революционный альянс непопулярных мужчин».

Мужчины прошли по улицам города в субботу, 9 февраля. Лидер организации Такаюки Акимото заявил, что это уже 12-я акция организации, направленная против праздника всех влюбленных. Главной целью марша он назвал «разрушение романтического капитализма». Участники выкрикивали лозунги: «Конец Дню святого Валентина!» и «Не участвуйте в заговоре кондитеров».

Акимото также призвал «не судить мужчину по тому, сколько ему подарили шоколада» и «перестать смеяться над непопулярными людьми».

В Японии по традиции женщины должны дарить мужчинам шоколад на 14 февраля. Однако в последние годы многие женщины отказываются от традиции из-за слишком больших расходов. Исследования показывают, что 60 процентов японских женщин в этом году купят шоколад 14 февраля для себя, более 56 процентов собираются подарить его членам семьи, 35 процентов — партнерам. Акимото называет такую статистику результатом «более чем десятилетней деятельности альянса».

Организация также борется с традицией Белого дня — 14 марта — праздника, когда мужчины должны подарить шоколад женщинам.

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