Американцы в День святого Валентина предпочли животных коллегам

Американцы в День святого Валентина в 2018 году потратят на домашних животных 751 миллион долларов, пишет CNBC со ссылкой на прогноз Национальной федерации ретейла (NRF) США.

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При этом на подарки коллегам жители США, как ожидают в NRF, уйдет 654 миллиона долларов. Всего, по данным федерации, траты американцев на День святого Валентина составят 19,6 миллиарда долларов.

Самыми щедрыми в NRF назвали возрастную группу от 25 до 34 лет: ее представители собираются в среднем потратить 202 доллара на человека и 12 долларов на своего питомца. Как правило, американцы к 14 февраля дарят любимым и близким конфеты, цветы, открытки и украшения.

Рекордным по затратам на домашних животных стало 14 февраля 2013 года, когда в США им купили подарков на 815 миллионов долларов, добавляет CNBC. По общим тратам рекордным стал 2016-й — 19,7 миллиарда долларов.

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