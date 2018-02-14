Отчаявшиеся одиночки и ненавистники 14 февраля объединились против влюбленных

Новостную ленту социальных сетей наводнили гневные записи о Дне всех влюбленных, который традиционно вызывает негодование и раздражение у части пользователей сети. Юзеры объясняют, почему ненавидят День святого Валентина и почему будут продолжать отмечать этот день в одиночестве.

Ненавистники праздника предлагают единомышленникам альтернативу.

Некоторые считают, что 14 февраля — не главное разочарование этой недели.

В праздник влюбленных пользователи традиционно обратились к своим бывшим с посланиями, демонстрирующими, что рады отмечать 14 февраля в одиночестве.

— Тот самый Мартин (@martin_camera) 14 февраля 2018, 08:41

Ранее «Яндекс» подсчитал, сколько россияне тратили на подарки в предверии 14 февраля. Согласно исследованию, женщины ищут подарки к этому дню чаще мужчин — 75 процентов против 25. Однако мужчины больше тратят на подарки — 3,4 тысячи рублей против 2,1 тысячи.

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