Умерла самая одинокая в мире птица

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В Новой Зеландии умерла самая одинокая птица на планете — олуша Найджел. О ее смерти сообщило издание Metro.

Найджел три года прожил в одиночестве на острове Мана. Его окружали только бетонные скульптуры, изображающие птиц, — местные власти установили их, чтобы привлечь олуш, которые по какой-то причине покинули землю. Иногда птицы, привлеченные скульптурами, прилетали на остров, но осознав, что птицы неживые, снова улетали. И только Найждел задержался надолго, потому что полюбил одну из бетонных птиц. Он построил ей гнездо, ухаживал за ней и даже исполнял брачный танец.

В декабре на остров прилетели три другие олуши, однако Найджел предпочитал проводить время с бетонными друзьями. Вероятно, его просто не приняли в стаю.

Сотрудник природоохранного агентства острова Крис Белл (Chris Bell), обнаруживший тело Найджела, сказал, что скорбит о его смерти: «Я все эти годы смотрел, как он сидит здесь со своей бетонной спутницей. Его жизнь не должна была кончиться так». Однако Белл не считает, что Найджел прожил жизнь зря, так как он стал первым колонизатором и смог привлечь на остров других птиц.

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