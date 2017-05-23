Покинутый подругой старый пингвин заинтересовался аниме-девочкой

Пользователей сети привлекла история перуанского пингвина Грейпа из зоопарка Миясиро (Япония), привязавшегося к фигурке Хулулу — девочки-пингвина из популярной японской медиафраншизы Kemono Friends. Об этом сообщает BuzzFeed.

Причиной необычных отношений 20-летнего Грейпа и аниме-фигурки стало расставание пингвина с подругой. Она покинула его ради молодого и сильного самца, проживающего в том же вольере. После этого Грейп стал отдаляться от сородичей и проводить время с фигуркой Хулулу.

Сотрудники зоопарка уверены, что пингвин словно влюбился в фигурку, судя по его поведению. Для того, чтобы закрепить отношения Грейпа и Хулулу, Миясиро посетила актриса Икуку Чикута (Ikuko Chikuta), которая озвучила аниме-девочку в Kemono Friends.

Необычная история любви вдохновила пользователей сети, которые начали рисовать фан-арты и делать анимации пингвина и его новой подруги.

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