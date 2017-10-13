Влюбившийся в картонную аниме-девочку пингвин умер

В Японии скончался пингвин Грейп, прославившийся среди пользователей сети своей любовью к аниме-девочке из картона. Об этом сообщает Rocket News 24.

За сутки до кончины в Twitter зоопарка Миясиро появилось сообщение, что состояние здоровья животного ухудшилось и его пришлось забрать из вольера вместе с подругой.

В пятницу, 13 октября, стало известно, что пингвин скончался.

В апреле этого года зоопарк рассказал о покинутом подругой пингвине. Самка предпочла Грейпу более сильного самца, что привело к полной изоляции отвергнутого кавалера. Самке подыскали замену — картонное изображение девочки Хулулу в костюме пингвина из популярной медиафраншизы Kemono Friends.

Многочисленные фотографии животного, который не отходит от своей подруги, стали мотивом множества созданных пользователями артов. Популярность героя и его «2D-подруги» принесла популярность и самому зоопарку: в нем начали устраивать мероприятия на соответствующую тему.

На ноябрь этого года администрация Миясиро запланировала проведение «Осеннего фестиваля Грейпа». Состоится ли он, несмотря на смерть знаменитости, неизвестно.

После печального известия в сети опубликованы десятки рисунков, которыми юзеры выразили соболезнования и пожелали, чтобы и Грейп, и Хулулу попали в рай.