Пользователям сети предложили выбрать имя для белого детеныша коалы

Видео: Australia.com / Facebook

Сотрудники квинслендского «Зоопарка Австралии» предложили пользователям сети выбрать имя для детеныша коалы. Соответствующий ролик опубликован 22 августа в Facebook-аккаунте Australia.com и за несколько часов набрал более 400 тысяч просмотров.

На видео зрителей знакомят с необычно белым детенышем коалы, который несколько месяцев назад родился в «Зоопарке Австралии». По словам работников зверинца, несмотря на то что у малыша нет альбинизма, его шерсть гораздо светлее, чем у других коал. В описании к ролику они попросили подписчиков помочь выбрать имя для детеныша.

Пользователи Facebook с энтузиазмом восприняли поставленную задачу и предложили более четырех тысяч вариантов. Среди них оказались Жемчужина, Кау («белый» в переводе с тайского языка), Снежинка и даже Бланка — в честь умершей в Сиднее тети пользователя с ником Viviana Archimedes.