Обожающий ходить в школу пес Руди поднял настроение пользователям сети

Обожающий собачью школу пес по кличке Руди из штата Орегон развеселил пользователей сети. Ролик был опубликован в Facebook-аккаунте Doggie School Bus.

На видео, которое за четыре дня набрало более 146 тысяч просмотров, обрадованный поездкой в специальную школу для собак Руди, радостно лая и виляя хвостом, выбегает из дома и несется к автобусу. «Это наш отличник», — хвастаются в администрации школы.

Пользователям Facebook оценили забег Руди, отметив, что по необъяснимой причине ролик заставляет их смеяться и поднимает настроение. «Почему это так смешно?» — спрашивают они друг друга.