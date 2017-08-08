Наотрез отказавшийся уходить из парка пес вызвал бурные овации у канадских зевак

Видео: Kristen Bohlsen / Facebook

Устроивший лежачую забастовку в одном из парков провинции Онтарио (Канада) золотистый ретривер покорил сердца отдыхающих канадцев. Ролик был опубликован в Facebook-аккаунте 9 News Gold Coast.

На видео, которое за сутки набрало 1,2 миллиона просмотров, пес наотрез отказывается заканчивать прогулку. Не смотря на все уговоры и попытки хозяина вывести животное из пака, ретривер так и остается сидеть на месте. Тем не менее, в конце ролика, собака все-таки решает отправится вслед за отчаявшимся человеком, чем вызывает бурные овации у наблюдающих за происходящим зевак.