Чрезвычайно медленный бой котов позабавил пользователей сети

Видео: @akihimatandon11 / Twitter

Пользователь Twitter из Японии под ником @akihimatandon11 опубликовал видеоролик, в котором два кота медленно бьют друг друга лапами. На это обратило внимание издание Mashable.

Твит набрал более 42 тысяч лайков и почти 82 тысячи ретвитов.

В комментариях пользователи усомнились в подлинности видео и предположили, что оно замедлено с помощью специальных редакторов. Автор ролика заверил, что его питомцы просто предпочли чрезвычайно медленный бой. Другие восхитились хладнокровием бойцов.

Некоторые предположили, что оба кота выбрали оборонительную тактику, и поэтому противостояние замедлилось.