Японский шеф-повар порадовал котов-гурманов куриными суши

Видео: JunsKitchen / YouTube

Японский шеф-повар и блогер Джун (Jun) накормил своих котов суши домашнего приготовления. Ролик был опубликован на YouTube-канале JunsKitchen.

На видео, которое за два дня набрало более миллиона просмотров, Джун запечатлел процесс приготовления японского блюда для своих питомцев. Однако вместо риса повар решил использовать куриное мясо. «Технически, это не суши, но они любят цыпленка больше, чем рис. Я полагаю, что это была неплохая идея», — отметил кулинар.

В конце ролика Джун преподнес блюдо котам, которые с удовольствием перекусили такими необычными суши.