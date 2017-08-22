Японский кот устроил истерику в попытке отвоевать кусочек рыбы

Житель Японии опубликовал в закрытой группе в Facebook ролик, в котором его черный кот по кличке Чибикуро (Chibikuro) яростно рычит, пытаясь удержать сворованный кусок зажаренной рыбы. Об этом сообщает BuzzFeed.

На ролике питомец зубами вцепился в кусочек еды, и при попытке мужчины вырвать лакомство кот обнял сворованное, чтобы защитить добычу.

Издание утверждает, что видео быстро стало вирусным. Пользователей поразило, насколько животное оказалось настойчивым в вопросах еды. Хозяин кота объяснил, что все-таки отобрал кусок рыбы из лап Чибикуро, поскольку подобные блюда не предназначены для домашних питомцев.