«Испорченный» пес отверг пять лежанок и рассмешил пользователей сети

Пользователь Reddit под ником Texasjared опубликовал фотографию своего пса, который предпочел лежать на полу в окружении пяти лежанок. На это обратило внимание издание Mashable.

«Моя жена настаивает, что нашла то, что ему нравится», — говорится в описании к снимку.

Пост набрал более двух тысяч очков и 91 комментарий. Под публикацией пользователи предположили, что собака наверняка искала место попрохладнее, и именно поэтому выбрала пол. Другим эта ситуация показалась крайне смешной: многие отметили, что их домашние питомцы также не обращают внимания на купленные «подарки» и продолжают игнорировать существование лежанок. Несколько пользователей попросту назвали собаку «испорченной».

Некоторые юзеры подметили, что либо семья автора поста очень богата, либо его жене больше нечего делать. «Напоминает историю о том, как жена Алека Болдуина купила город», — написал один из юзеров.

Нашлись и владельцы питомцев, которые, напротив, радуются каждой новой лежанке и не разрешают хозяевам убирать старые.

4 августа пользователь Reddit под ником xsitin поделился гиф-изображением, на котором кот отбивает хозяеву «пять» и «кулачок». Юзеры назвали домашнего питомца «настоящим бро».