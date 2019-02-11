Японки взбунтовались против традиции Дня святого Валентина

Японские женщины стали отказываться от традиции дарить мужчинам-коллегам шоколад в День святого Валентина. Многим приходится тратить на такие презенты тысячи иен, чтобы избежать упреков и оскорблений, сообщает в понедельник, 11 февраля, The Guardian.

В Японии такая практика называется giri choco или «обязательный шоколад». Предполагается, что мужчины должны ответить 14 марта в Белый день — событие, придуманное производителями конфет для повышения продаж.

Исследования показывают, что 60 процентов японских женщин в этом году купят шоколад 14 февраля для себя, более 56 процентов собираются подарить его членам семьи, 35 процентов — партнерам. Столько же решили порадовать коллег по работе.

Как отмечает издание, для многих японок традиция становится неподъемной. Некоторые компании сейчас запрещают такого рода дарения. «До запрета нам приходилось беспокоиться о том, как и сколько уместно потратить на шоколад, кому его дарить, а кому нет, поэтому хорошо, что у нас больше нет этой принудительной культуры», — рассказала сотрудница одной из японских компаний.

Газета добавляет, что в середине 1950-х годов в Японии началось коммерческое распространение подарков на День святого Валентина, что привело к появлению многомиллионного рынка. Некоторые производители получают значительную долю годовой прибыли за несколько дней.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!