Чернокожую ведущую обмазали горячим шоколадом и пустили в эфир

Чернокожая телеведущая Лондон Хьюс (London Hughes) из Великобритании рассказала о расизме, с которым столкнулась во время работы на канале «Би-би-си». Журналистка вспомнила случай, который произошел с ней в 2012 году, пишет The Metro.

«Когда я вела передачу на "Би-би-си", одна из визажисток намазала мне лицо горячим шоколадом, потому что у нее не было косметики для черных людей», — заявила телеведущая.

По словам Хьюс, сотрудница канала заранее не знала ее цвет кожи, поэтому запаниковала. Визажистка не рассказала, что нанесла на лицо горячий шоколад, но позднее телеведущая увидела упаковку в ее косметичке.

«Я решила уточнить у своего продюсера, что она нанесла мне на лицо. Визажистка призналась, что это был горячий шоколад», — вспомнила Хьюс.

Ранее зрителей разгневал журналист, который позволил себе расистские высказывания в адрес азиатов в прямом эфире. Телеведущий австралийской программы Outsiders Росс Кэмерон заявил, что в шанхайском Диснейленде можно увидеть «20 тысяч черноволосых, косоглазых, желтокожих китайцев».

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