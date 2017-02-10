Аксенов окрестил День святого Валентина дешевой духовной подделкой

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о недопустимости празднования Дня святого Валентина в образовательных учреждениях республики. Об этом он написал в пятницу, 10 февраля, на своей странице в Facebook.

Этот псевдопраздник, по его мнению, не имеет никакого отношения к православию и далек от культуры народов России. «Это дешевая духовная подделка. И, конечно, коммерческий проект», — подчеркнул Аксенов.

Он добавил, что День святого Валентина получил в Крыму широкое распространение в украинский период. «Киевская власть поощряла все, что способствовало размыванию наших традиционных духовных и семейных ценностей. Считаю, что никаких мероприятий, которые бы способствовали поддержке этого псевдопраздника, в школах и других учебных заведениях российского Крыма быть не должно», — отметил глава РК.

По мнению Аксенова, в России есть по-настоящему народный праздник, имеющий глубокие исторические и духовные корни. «Это 8 июля — День семьи, любви и верности. В этот день православные христиане чтят память святых Петра и Февронии — Муромских чудотворцев, покровителей семьи», — резюмировал он.

В феврале прошлого года Аксенов приравнял праздник к средневековому шабашу, призвал россиян не праздновать День всех влюбленных и посоветовал побыстрее «избавиться от этого мусора».

День Святого Валентина (День всех влюбленных) отмечается ежегодно 14 февраля во многих странах мира. Предположительно назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский. В России этот праздник получил популярность начиная с 1990-х годов.