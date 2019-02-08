В сети признали преимущество соленых огурцов перед букетом роз

Пользователи сети пожелали получить в подарок на День святого Валентина букет из маринованных огурцов вместо «красных роз». О новом тренде пишет BBC News.

Изобретатель нового праздничного варианта букета Тревис Грилло (Travis Grillo) назвал свой вариант подарка «красивее и полезнее для здоровья, чем коробка шоколада» или «букет красных роз». «Забудьте про цветы на День святого Валентина. Если вы меня любите, отправьте мне букет из маринованных огурцов», — попросила юзер с ником PRINCESS MALEAH.

Другая пользовательница написала, что ей «нужен один из этих огуречных букетов». Еще одна пообещала выйти замуж за того, кто принесет ей букет из маринованных огурцов.

Не все юзеры оценили такой специфичный подарок. Некоторые даже предположили, что расплакались бы, если бы им подарили такой букет. Но нашлись и такие пользователи, которые хотели бы получить на праздник «цыплячий букет».

В 2018 году День святого Валентина объединил одиночек и ненавистников праздника. Они заполонили социальные сети комментариями, в которых объяснили, почему не любят отмечать День всех влюбленных.

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