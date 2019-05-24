Россияне постеснялись покупать презервативы

Россияне стали реже покупать презервативы. По мнению замгендиректора компании «Бергус» Натальи Лукашовой, это связано со стеснительностью российских мужчин, сообщает News.ru со ссылкой на исследование компании DSM Group.

Отмечается, что в 2018 году жители страны потратили на покупку резиновых изделий 6,4 миллиарда рублей, что на 5 процентов меньше показателя 2017 года. Аптеки продали за прошлый год 24,5 миллиона упаковок, то есть на 4 процента меньше, чем в 2017 году. В первом квартале 2019 году данная динамика сохраняется. Аптеки продали 5,8 миллионов пачек, что на 3,7 процента ниже прошлого года. Таким образом, в текущем году россияне потратили 1,5 миллиарда рублей на презервативы.

«Пропаганда борьбы против СПИДа идет, но ее не хватает в части именно использования средств контрацепции», — сказала Лукашова. К тому же, по ее мнению, молодежь редко беспокоится о своем здоровье, поэтому Минздраву нужно проводить больше просветительской работы.

Лукашова отметила, что презервативы стоит включить в проекты по импортозамещению, и необходимы меры господдержки в вопросах приобретения иностранных технологий. Помимо этого, нужна упрощенная регистрация товаров, чтобы российская продукция легче попадала на полки супермаркетов.

В 2017 году долю проданных отечественных медизделий для мужчин DSM Group оценивала в 9,6–10 процентов. По итогам первого квартала 2019 года этот показатель оценивается в 5,4–5,5 процента.

По мнению представителей рынка презервативов, опрошенных изданием, организация производства латекса в России может оказаться убыточной. К тому же, производителям будет сложно доставлять сырье в страну, так как нужно соблюдать температурный режим и следовать другим строгим правилам. Более мелким компаниям не по карману производство латекса. В основном уже готовые презервативы завозят из Азии в Россию, где их помещают в фольгу и упаковывают.

В феврале Роскачество порекомендовало россиянам выбирать презервативы по размеру. Эксперты отметили, что использование изделия большего размера может привести к тому, что оно будет сползать во время полового акта.

В мае сообщалось, что в России в 2018 году зафиксировали 567 тысяч абортов. По словам уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, «это целое поколение».

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