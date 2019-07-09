В российском городе обнаружили тысячи дырявых презервативов

Полиция завершила расследование в отношении жительницы Перми, которая продавала поддельные презервативы. Об этом сообщает издание «Рифей-Пермь».

Как стало известно следствию, 34-летняя женщина покупала резиновые изделия большими партиями через интернет по стоимости один рубль за штуку товара. Однако экспертиза установила, что контрацептивы были подделкой. Покупатели часто жаловались на качество товара, и даже утверждали, что изделия дырявые.

Всего было изъято более 50 тысяч поддельных контрацептивов. На данный момент в отношении женщины возбуждено уголовное дело за обращение фальсифицированных медицинских изделий.

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