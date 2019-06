Майли Сайрус начала продавать дорогие презервативы

Певица Майли Сайрус представила мерч в честь выпуска альбома She Is Coming. Одним из товаров, предлагаемых фанатам, стал презерватив за 20 долларов, сообщает Billboard.

Отмечается, что при покупке презерватива поклонники получают возможность скачать новый релиз Сайрус. Презерватив поставляется в черной упаковке, на которой написано название альбома певицы.

Среди других товаров — черный свитер с цитатой из песни Cattitude — I love my pussy, that means I got cattitude (игра слов, связанная со словом «киска» как альтернативным названием вагины и фразой «встать в позу»).

She Is Coming — седьмая студийная пластинка 26-летней Сайрус. Предыдущий альбом Younger Now вышел в 2017 году.

3 июня сообщалось, что на Сайрус набросился поклонник, когда она пыталась пробраться к машине через толпу фанатов. Мужчина схватил ее за волосы, после чего схватил ее за шею и попытался притянуть к себе. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!