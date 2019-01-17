Майли Сайрус высказалась о беременности с помощью самого популярного в мире яйца

Американская певица и актриса Майли Сайрус прокомментировала в Twitter в четверг, 17 января, слухи о своей беременности, появившиеся в прессе. Она заявила, что не ждет ребенка, и предложила всем любопытствующим обратить внимание на «самое популярное в мире яйцо».

Сайрус написала в комментариях к посту Twitter-аккаунта Daily Mail Celebrity, что благодарна такому большому числу людей, которые «рады за нее», и предложила им оставить ее в покое. Артистка заменила первые слоги в словах expecting (в данном контексте — «быть беременной»), excellent («превосходно») и excited («быть в восторге») на слово egg («яйцо»), а также приложила собственную фотографию, на которой пририсовано яйцо со ртом.

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 17 января 2019, 01:32

«Пяльтесь дальше на яйцо», — посоветовала Сайрус.

Ранее в тот же день журнал OK! Australia объявил, что певица и ее муж актер Лиам Хемсворт ждут первенца.

14 января сообщалось, что фотография куриного яйца за 10 дней набрала более 25 миллионов лайков в Instagram, обогнав фотографию новорожденной дочери Кайли Дженнер.

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