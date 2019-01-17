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Десятки танцовщиц исполнили тверк в разных позах в клипе City Girls

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Дуэт City Girls и рэперша Карди Би выпустили клип на песню Twerk. Ролик опубликован на YouTube.

В музыкальном видео десятки танцовщиц в разных декорациях и позах исполняют тверк. Артистки делают это на яхте, на пляже, на стройке, на плоту с шестом и на городской улице.

Композиция Twerk вошла в последний альбом City Girls под названием Girl Code. Релиз пластинки состоялся в ноябре 2018 года.

В декабре 2018-го трек Girls Like You, записанный Карди Би и группой Maroon 5, попал в рейтинг самых популярных музыкальных запросов года.

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