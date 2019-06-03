Мужчина набросился на Майли Сайрус в толпе

Мужчина набросился на певицу Майли Сайрус, выходившую из отеля в Барселоне. Видеозапись инцидента опубликована в Twitter.

На пути к автомобилю Сайрус окружили поклонники. Муж артистки австралийский актер Лиам Хемсворт шел впереди, когда мужчина из толпы неожиданно схватил 26-летнюю девушку за волосы, после чего обхватил ее шею и попытался притянуть к себе. Его оттеснили охранники.

В январе Сайрус прокомментировала слухи о своей беременности, появившиеся в прессе, при помощи «самого популярного в мире яйца».

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