Актер из «Игры престолов» отреагировал на слухи о своем гей-романе

Шотландский актер Ричард Мэдден, известный по роли Робба Старка в «Игре престолов», прокомментировал слухи о своей гомосексуальности. Об этом сообщает The New York Times.

В новом байопике об Элтоне Джоне «Рокетмен» 32-летний артист сыграл менеджера и любовника певца. После этого звезду стали часто замечать в компании его коллеги Брэндона Флинна, который прославился благодаря сериалу «13 причин почему», а также встречался с исполнителем Сэмом Ситом.

Мэдден, не стал отвечать на вопрос об отношениях с Флинном: «Я сохраняю личную жизнь личной. Я никогда не обсуждал свои отношения».

Он добавил, что доставляет проблемы папарацци, которые уделяют ему слишком много внимания. «Я ношу одну и ту же одежду несколько дней подряд, потому что снимки выглядят так, будто сделаны в один день, они не могут продать их», — признался Мэдден. По его словам, журналисты могут получить лишь множество кадров, на которых он идет по улице со стаканом зеленого сока в руке.

Премьера фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», в котором снялся Мэдден, состоялась 16 мая на Каннском фестивале. Главную роль в картине сыграл британский актер Тэрон Эджертон.

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