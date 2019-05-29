Исполнитель главной роли в «Игре престолов» слег в больницу из-за стресса

Актер Кит Харрингтон, сыгравший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», после выхода финала шоу слег в реабилитационную клинику. Об этом пишет Page Six.

По утверждению ряда источников, 32-летний артист в элитной клинике Prive-Swiss борется со стрессом, переутомлением и алкоголизмом из-за окончания сериала, «которое больно по нему ударило». В частности, по словам друга Харрингтона, актер осознал, что «вот и все — это конец».

Врачи прописали ему психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и медитацию. Жена Харингтона Роуз Лесли, сыгравшая в сериале роль «одичалой» Игритт, находится рядом с мужем.

Месяц лечения в клинике стоит 120 тысяч долларов.

Ранее телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов». Фанаты поделились в соцсетях отрывками из картины, в которых показано, как актеры реагировали на концовку шоу. На видео пользователя jorywea видно, как Харингтон хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.

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