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Появились фотографии лечащейся от алкоголизма звезды «Игры престолов»

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В сети появились фотографии лечащегося от стресса, переутомления и алкоголизма актера Кита Харингтона, сыгравшего роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов». Об этом сообщает Daily Mail.

На звезде «Игры престолов», изображенном на фото, надеты серые штаны, белая футболка и коричневая кепка.

Артист попал в элитную клинику Prive-Swiss, где месяц лечения стоит 120 тысяч долларов, после окончания шоу. Финал больно ударил по актеру, по словам его друга, к Харингтону пришло осознание, что «вот и все — это конец».

Отмечается, что жена артиста — Роуз Лесли, известная благодаря роли «одичалой» Игритт, находится рядом с мужем, пока он проходит психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и медитирует.

Ранее в мае появилось видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов». На ролике видно, как Харингтон хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария финальных эпизодов сериала.

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