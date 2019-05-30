Софи Тернер удивил спойлер финала «Игры престолов» на постере первого сезона

Актриса Джессика Честейн рассказала Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», о спойлере, который содержится в постере первого сезона сериала. Об этом сообщает издание Metro.

Далее следуют спойлеры к «Игре престолов».

— THE QUEEN OF THE NORTH (@themarvelthrone) 29 мая 2019, 18:17

На появившемся в 2011 году плакате изображен Эддард Старк, сидящий на Железном троне. Рядом с ним можно разглядеть черного ворона — подсказку о том, кто в итоге станет правителем. В шестом сезоне именно сын Эддарда Бран превращается в трехглазого ворона, а в последнем эпизоде соглашается взойти на престол.

В Metro опубликовали отрывок интервью с актрисами, на котором запечатлено, как узнавшая про спойлер Софи Тернер раскрыла рот, удивленно выпучила глаза и подняла указательный палец вверх. Отвечая на вопрос о том, были ли в сериале еще какие-то подсказки о судьбе персонажей, она напомнила, что в самом первом эпизоде ее героиня заявила о желании однажды стать королевой.

Ранее актриса сказала, что не собирается принимать участие в спин-оффах сериала. Она призналась, что 10 лет работы над «Игрой престолов» были лучшим временем в ее жизни, но настало время попрощаться с Сансой Старк. По словам артистки, повторное возвращение к этой роли может стать для нее «еще большей травмой».

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