Софи Тернер ответила на вопрос об участии в продолжении «Игры престолов»

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов» ответила на вопрос об участии в спин-оффах сериала. Об этом сообщает Sky News.

23-летняя знаменитость отметила, что навсегда покончила с этой героиней. «Я думаю, настало время попрощаться с Сансой. Я готова это сделать», — заявила она. По словам артистки, возвращение к этой роли может стать для нее «еще большей травмой».

Тернер призналась, что десять лет работы над шоу были лучшими в ее жизни, и порадовалась, что теперь она может не переживать из-за спойлеров. «Приятно больше не хранить секреты», — сказала она. При этом она добавила, что теперь немного скучает по временам, когда ей надо было хранить в секрете сюжет сериала.

Отмечается, что по мотивам «Игры престолов» уже готовят три спин-оффа. В одном из них снимется британская актриса Наоми Уоттс.

Ранее сообщалось, что Софи Тернер сменила имидж после окончания сериала. Артистка, у которой в шоу были рыжие волосы, перекрасилась в блондинку. Кроме того, у нее появилась длинная рваная челка.

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