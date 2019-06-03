Звезда «Джуно» выложила обнаженное фото с женой в честь гей-прайда

Канадская актриса Эллен Пейдж поделилась в Instagram фотографией, на которой они с Эммой Портнер предстали обнаженными. Артистка поздравила подписчиков с месяцем гей-прайда.

HAPPY PRIDE!!! Sending love ❤️🌈 Фото опубликовано @ellenpage

«Счастливого прайда! Посылаю любовь ❤️🌈», — написала 32-летняя актриса.

О свадьбе Пейдж и ее 24-летней подруги стало известно в январе 2018 года. Актриса совершила каминг-аут в феврале 2014-го, выступив на конференции в поддержку ЛГБТ-молодежи.

Эллен Пейдж известна по главной роли в фильме «Джуно». Она также снялась в лентах «Начало», «Люди Икс», «Американское преступление» и в сериале «Академия "Амбрелла"».

ЛГБТ-сообщество объявило июнь месяцем прайда в 1970 году в память о Стоунволлских бунтах 1969-го, столкновениях нью-йоркской полиции и представителей гей-сообщества, выступивших против преследования людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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