Голливудская актриса вышла замуж за подругу

Голливудская актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу Эмму Портнер. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, где выложила фото обручальных колец.

«Не могу поверить, что теперь я могу называть эту невероятную женщину своей женой», — написала актриса. Где и когда было сыграно торжество, не сообщается.

Впервые девушек увидели вместе летом 2017 года.

О своей сексуальной ориентации Пейдж заявила в феврале 2014 года на конференции в поддержку ЛГБТ-молодежи. Актриса известна по ролям в таких фильмах, как «Джуно», «Начало», «Люди Икс». Ее избранница Эмма Портнер работает хореографом в танцевальной школе.

В декабре 2017 года стало известно, что с 1 января 2018-го трансгендеры смогут служить в армии США. Это стало возможным после того, как два федеральных апелляционных суда приняли соответствующее решение. Новость была позитивно воспринята американским ЛГБТ-сообществом.

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