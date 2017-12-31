Американские трансгендеры добились права служить в армии

С 1 января 2018 года трансгендеры смогут служить в армии США. Это стало возможным после того, как два федеральных апелляционных суда приняли соответствующее решение, сообщает издание South China Morning Post.

Нынешний президент США Дональд Трамп в июле обещал своим сторонникам не принимать в ряды вооруженных сил трансгендеров. Теперь Пентагон будет обязан это делать. Военное ведомство уже выпустило специальный циркуляр, где подробно описано, как должны служить трансгендеры. В том числе, указывается, какое нижнее белье они должны носить.

Новость уже позитивно воспринята американским ЛГБТ-сообществом.

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