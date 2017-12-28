Сингапурскому гею запретили усыновить собственного ребенка

В Сингапуре врачу-гомосексуалисту суд запретил усыновлять своего ребенка, потому что он был рожден от суррогатной матери на территории США. Об этом сообщает Reuters в четверг, 28 декабря.

Врач, состоящий в гомосексуальных отношениях с другим мужчиной, заплатил 200 тысяч долларов суррогатной матери в Соединенных Штатах. После рождения ребенка он прибыл с ним в Сингапур для оформления документов на регистрацию, но его заявление было отклонено судом.

В суде заявили, что мужчина знал о законе, запрещающем усыновление детей, рожденных от суррогатных матерей. При этом судья добавила, что «мужчина — единственный родственник ребенка, и малыш будет находиться под его опекой». Теперь миграционная служба должна будет сама принять решение о дальнейшей судьбе ребенка, так как, согласно американскому законодательству, он остается гражданином США.

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В Сингапуре секс между представителями одного пола может караться лишением свободы сроком до двух лет. Местные власти пытаются улучшить демографическую ситуацию и поощряют рождение детей. Тем не менее, искусственное оплодотворение разрешено только женатым парам, а суррогатное материнство полностью запрещено.

Премьер-министр страны заявил, что общество пока не готово к принятию гомосексуализма, и представителям меньшинств придется подождать, «пока общественное мнение не изменится». Сингапурское ЛГБТ-сообщество осудило решение властей.

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