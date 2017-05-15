В Сингапуре иностранцам запретили участвовать в гей-параде

Власти Сингапура запретили иностранцам принимать участие в местном гей-параде. Об этом сообщает Reuters.
Как заявили организаторы мероприятия, участвовать в нем смогут лишь граждане Сингапура и те, у кого есть вид на жительство. «У нас нет иного выхода, и нам с глубочайшим сожалением придется принять новые правила, установленные правительством, — говорится в тексте обращения. — Иностранцы и зарубежные организации, которые попытаются его нарушить, рискуют угодить под уголовное преследование».
Правозащитники уже раскритиковали ограничительные меры. Организация Human Rights Watch выпустила заявление, в котором запрет на участие иностранцев в гей-параде именуется «дискриминацией» и «нарушением фундаментальных прав человека».
Согласно сингапурским законам, однополый секс карается двумя годами тюрьмы, хотя дела по этой статье возбуждаются крайне редко. В 2016 году правительство страны приняло закон, согласно которому иностранным фирмам запрещено спонсировать парад, а гражданам других стран — принимать в нем участие. Причиной стало недовольство консервативных кругов в сингапурском обществе поддержкой гей-парада крупными зарубежными корпорациями, такими как Twitter, Google и Facebook.