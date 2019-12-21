Коллектор назвал способы избежать долгов после Нового года

Член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Илья Чиркин назвал способы избежать долгов после Нового года. Его слова приводит РИА Новости.

Чиркин посоветовал не совершать необдуманных покупок в декабре. «Как показывает практика, больше половины купленного в период подготовки к празднику потом лежит на полке. Однако именно из таких мелочей и состоит целостность бюджета», — объяснил он.

Материалы по теме «Звонили ночью и включали похоронный марш» Ее мать довели до смерти черные риелторы. Теперь россиянка пытается вернуть свое жилье

Кроме того, специалист советует не брать в конце года новые кредиты, дождавшись более «спокойного» месяца, например, февраля. Он уточнил, что в таком случае первая выплата наступит уже в январе, когда из-за новогодних трат свободных средств остается немного. «Если же кредит все же был оформлен, то желательно сразу отложить сумму, равную первому ежемесячному платежу в январе, чтобы избежать выхода на просрочку», — отметил Чиркин.

Ранее в декабре сообщалось, что россияне стали чаще жаловаться на коллекторов. Больше всего людям не нравится, что коллекторы навязчиво звонят и отправляют сообщения. Граждане также жалуются на раскрытие личных данных и психологическое давление.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!