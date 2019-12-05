Коллекторов отучат от методов «лихих 90-х»

За незаконную коллекторскую деятельность, в частности, выбивание задолженностей предлагается ввести уголовную ответственность. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает газета «Известия».

Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн указал, что несмотря на уже принятые ограничительные меры, незаконная деятельность взыскателей долгов по-прежнему остается большой проблемой. Вопрос об ужесточении наказания решили поднять после жалоб со стороны граждан. «Возвращаться в эпоху 1990-х, когда главным аргументом для возврата долга являлся паяльник и утюг, мы позволить не можем», — констатировал парламентарий.

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Ранее сообщалось о предложении со стороны коллекторов законодательно запретить должникам вводить взыскателей в заблуждение и унижать их честь и достоинство. В частности, предлагается обязать должника использовать указанный им изначально адрес электронной почты при отправке взыскателю уведомлений. Если же должники не будут соблюдать эти требования, их предлагается обязать возмещать потери коллекторам.

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