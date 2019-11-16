Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту

Перед тем, как брать кредит, нужно опытным путем убедиться в том, что оставшейся после выплаты суммы действительно хватит на жизнь. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент саморегулируемой организации (СРО) «Национальная ассоциация профессиональных коллекторов» Александр Морозов.

По его словам, это необходимо проверить, чтобы при оплате кредита не выйти на просрочку. «Если кредит не носит срочный характер, то стоит провести некий "краш-тест", не оформляя ссуду, понять реально ли прожить на оставшуюся сумму после "выплаты понарошку" или нет», — отметил Морозов.

Эксперт считает, что в идеале платеж по кредиту не должен превышать 30–40 процентов от дохода. Кроме того, Морозов призвал россиян внимательно читать договор, чтобы понять свои права и обязанности.

Также, закрывая кредит, необходимо убедиться, что выплачена вся сумма, поскольку даже оставшиеся 100 рублей могут считаться просроченной задолженностью, заключил эксперт.

Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение. По его словам, 60-70 процентов должников ссылаются на потерю работы, снижение уровня дохода и невозможность делать сбережения.

7 ноября стало известно, что регулярно кредитными продуктами пользуются 89 процентов граждан со средними доходами. Также выяснилось, что 22 процента россиян этой же категории выплачивает кредит на автомобиль, а 20 процентов — на неотложные нужды.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!