Названа самая закредитованная группа россиян

Россияне со средними доходами чаще других берут кредит, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Отмечается, что регулярно кредитными картами пользуются 89 процентов граждан со средними доходами. Также известно, что 22 процента россиян этой же категории выплачивает кредит на автомобиль, а 20 процентов — на неотложные нужды.

Кроме того, среди граждан с высоким уровнем дохода ипотечный кредит имеют 4,6 процента населения, со средним — 5,1 процента, с низким — 7,9 процента.

Также, по данным исследования, 50 процентов россиян с высокими доходами владеют двумя или более автомобилями, в то время как этот показатель среди граждан с низкими доходами равен 11 процентам.

В середине октября Национальное бюро кредитных историй сообщило, что среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) россиян, показывающее уровень закредитованности, выросло впервые за четыре года. Наибольший показатель закредитованности населения зафиксирован в Амурской (30,41 процента), Кировской (29,45 процента) и Оренбургской (28,64 процента) областях.

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