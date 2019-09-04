За долги россиян захотели наказать банки

Ответственность за уровень закредитованности населения должны нести не только сами граждане, но и банки, которые неверно оценили их состоятельность и подталкивали к пользованию неподходящими продуктами. Соответствующие предложения в настоящее время готовятся. Об этом в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава Минэкономразвития (МЭР) России Максим Орешкин.

По его словам, если клиенту трудно платить по кредиту, то «это вина не только этого человека, (...) но это также вина банка». Орешкин подчеркнул, что кредитные организации должны не просто отказывать человеку в займе, но и объяснять почему, повышать его финансовую грамотность, чтобы он не шел в другой банк в надежде на кредит.

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Министр напомнил, что в настоящее время МЭР готовит ряд мер по поддержке людей, испытавших проблемы с кредитами. Среди этих мер значится и упрощенное банкротство граждан, в том числе снижение стоимости самой процедуры. Сейчас за нее надо заплатить до 200 тысяч рублей, а зачастую это неподъемная сумма для граждан. Снижение предлагается в 20 раз — до 10 тысяч рублей.

Уровень закредитованности населения в этом году стал предметом споров финансового блока правительства и Центробанка. В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме Орешкин заявил, что необеспеченные потребкредиты могут довести Россию до рецессии. Позднее, комментируя доклад Банка России по этому вопросу, он раскритиковал регулятор и предположил, что ЦБ слабо разбирается в макроэкономике. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поддержал его, предложив банкам сосредоточиться на кредитах бизнесу, а не населению. В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии угрозы формирования пузыря потребкредитов и указала на то, что они являются залогом роста ВВП в этом году.

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