Россияне признались в отсутствии проблем с кредитами

Большинство россиян — 66 процентов — не испытывали трудностей с выплатами по кредитам за последний год, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уточняется, что чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (69 процентов) и от 45 до 59 лет (71 процент). Доля заемщиков, которые выплачивают кредит с трудом, составила 33 процента — преимущественно это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41 процент) и от 25 до 34 лет (39 процентов).

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Более 60 процентов россиян, которые имеют кредит, полагают, что смогут погасить задолженность без особых усилий. При этом 38 процентов опрошенных считают, что погашение кредита вызовет у них существенные сложности.

Опрос также показал, что при наличии непогашенного кредита более половины россиян тратят на ежемесячную выплату от 10 до 20 процентов семейного дохода.

Ранее в августе сообщалось, что доля россиян, имеющих непогашенные банковские кредиты, за последние два года сократилась на шесть процентных пунктов — с 57 до 51 процента.

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