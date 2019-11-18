Коллекторы попросили защиты от врущих должников

Коллекторы предложили законодательно запретить должникам вводить взыскателей в заблуждение и унижать их честь и достоинство. Соответствующие поправки к законопроекту о взыскании разработала саморегулирующаяся организация «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о поправках в новый закон, который с 2021 года должен заменить текущую редакцию правил о взыскании долгов физлиц. Коллекторы разослали поправки кредиторам с просьбой изучить предложения. После того как коллекторы и кредиторы обсудят поправки, доработанный вариант закона представят Минюсту и Федеральной службе судебных приставов.

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В поправках коллекторы отмечают, что нынешняя версия закона дает преференции должникам. Например, в ней предлагается установить обязательный досудебный порядок взыскания задолженности. Кроме того, должнику обязаны возместить убытки и моральный вред.

Однако коллекторы предлагают прописать в документе и обязанность должника: не вводить взыскателей в заблуждение, не унижать их честь и достоинство, обязать должника использовать указанный им изначально адрес электронной почты при отправке взыскателю уведомлений. Если же должники не будут соблюдать эти требования, их предлагается обязать возмещать потери коллекторам.

В НАПКА отметили, что документ должен отстаивать интересы и гарантировать защиту обеим сторонам. Президент организации Эльман Мехтиев отметил, что при жалобах должников на взыскателей подтверждается только каждая десятая. При этом зачастую должники жалуются на коллекторов только с целью не выплачивать долг.

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