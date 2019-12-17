Россияне стали чаще жаловаться на коллекторов

В январе — октябре 2019 года приставы получили 23,4 тысячи жалоб на действия коллекторов, взыскивающих просроченные задолженности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным издания, такие показатели на 35 процентов превышают данные за 10 месяцев 2018 года (17,4 тысячи обращений). Чаще всего россияне сообщают, когда коллекторы навязчиво звонят и отправляют сообщения (31 процент), в том числе близким должников (8 процентов). Они также жалуются на раскрытие личных данных (17 процентов) и психологическое давление (8 процентов).

Самые жесткие методы работы применяют микрофинансовые организации и компании, которые не включены в реестр коллекторов, пишут «Известия». Общая сумма штрафов, которую суды назначили за нарушения закона о коллекторах, за десять месяцев 2019-го увеличилась на 48,5 процента, до 91,9 миллиона рублей.

В ФССП объяснили, что количество жалоб выросло благодаря информированию о такой возможности. Это также связано с тем, что за неоднократные нарушения судьи начали назначать более жесткие наказания. По закону, для юридических лиц предусмотрены штрафы от 20 тысяч до двух миллионов рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). С лета 2019 года коллекторов лишили права покупать задолженности граждан по коммунальным платежам, однако, как писали «Известия», взыскатели обходят запрет благодаря агентскому договору без переуступки прав требования и с фиксированным процентом с возвращенных денег.

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