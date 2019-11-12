Подсчитаны долги россиян за услуги ЖКХ

Задолженность россиян по платежам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) достигла 1,3 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко.
Он заявил, что, несмотря на все принятые меры, со стороны потребителей данная проблема не уменьшается. Это в свою очередь приводит к задолженности коммунальных организаций за топливные ресурсы (газ, вода) — на данный момент долг составляет 176,5 миллиарда рублей.
Мутко также отметил, что особенно остро проблема стоит в Северо-Кавказском федеральном округе, в частности, в Дагестане.
Ранее замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров объяснил задолженность россиян за ЖКУ финансовой безграмотностью. По его мнению, у граждан отсутствует культура потребления ресурсов.