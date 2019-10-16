В России нашли новый способ выбивать долги за ЖКХ

В Петрозаводске коммунальщики придумали новый способ воздействия на неплательщиков: перед домом должника через мощную колонку целый час проигрывается аудиозапись с требованием оплатить долг по ЖКХ. Об этом пишет «Петрозаводск говорит».

В обращении компании «РКС-Петрозаводск», поставщика коммунальных услуг города, говорится следующее: «Внимание! Собственники дома ... ! Вы должны за услуги водоснабжения и водоотведения ... рублей. Погасите долг! Не позорьтесь перед соседями!»

Представитель организации рассказал изданию, что уже после первого рейда были погашены два долга, а три человека написали заявления с просьбой о рассрочке. На одного из неплательщиков повлиял сосед, который не выдержал громких звуков из колонки и заставил того пойти и вернуть долг. В компании подчеркнули, что подобная мера применяется только к злостным неплательщикам, на которых не могут повлиять даже судебные приставы.

Похожим «творческим» методом воспользовались ранее коммунальщики в Самаре. Они устанавливали рядом с домами неплательщиков «пирамиды позора», которые периодически транслировали аудиосообщения с призывом погасить задолженность по ЖКХ.

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